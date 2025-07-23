Advertisement

لبنان

النائب سليمان زار مع وفد وزير الصحة

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1395591-638888842867000610.png
Doc-P-1395591-638888842867000610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب محمد سليمان يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم علي أسبر ورئيس بلدية السهلة علي الخطيب، وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين في مكتبه بالوزارة.
Advertisement

وتم خلال اللقاء ، وفق بيان المكتب الاعلامي للنائب سليمان ،"بحث الواقع الصحي في محافظة عكار وسبل دعم وتعزيز الخدمات الطبية، بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في تلبية حاجاتهم الصحية الملحة".

وأكد الوفد "أهمية التسريع في تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، نظراً لما يمثله من حاجة ضرورية لأبناء قرى أكروم ووادي خالد والمشاتي ودريب، في ظل النقص الحاد في الخدمات الاستشفائية في تلك المناطق".

بدوره، شدد الوزير ناصر الدين على التزام وزارة الصحة بدعم القطاع الصحي في عكار، وتعزيزه بالخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية. وكشف عن قرب انطلاق تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، مؤكداً أنه سيكون خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحي الحكومي في المحافظة.
مواضيع ذات صلة
وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله
lebanon 24
23/07/2025 21:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
lebanon 24
23/07/2025 21:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد سليمان زار مجلسيّ بلديتيّ البيرة وسنديانة زيدان مهنئا
lebanon 24
23/07/2025 21:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
lebanon 24
23/07/2025 21:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2025-07-23
14:20 | 2025-07-23
14:12 | 2025-07-23
14:00 | 2025-07-23
13:55 | 2025-07-23
13:49 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24