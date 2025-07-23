النائب سليمان زار مع وفد وزير الصحة

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زار النائب يرافقه بلديات علي أسبر ورئيس بلدية السهلة ، العامة الدكتور راكان في مكتبه بالوزارة.وتم خلال اللقاء ، وفق بيان المكتب الاعلامي للنائب سليمان ،"بحث الواقع الصحي في وسبل دعم وتعزيز الخدمات الطبية، بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في تلبية حاجاتهم الصحية الملحة".وأكد الوفد "أهمية التسريع في تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، نظراً لما يمثله من حاجة ضرورية لأبناء قرى ووادي خالد والمشاتي ودريب، في ظل النقص الحاد في الخدمات الاستشفائية في تلك المناطق".بدوره، شدد الوزير ناصر الدين على بدعم القطاع الصحي في ، وتعزيزه بالخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية. وكشف عن قرب انطلاق تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، مؤكداً أنه سيكون خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحي الحكومي في المحافظة.