28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النائب سليمان زار مع وفد وزير الصحة
Lebanon 24
23-07-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب
محمد سليمان
يرافقه
رئيس اتحاد
بلديات
جبل أكروم
علي أسبر ورئيس بلدية السهلة
علي الخطيب
،
وزير الصحة
العامة الدكتور راكان
ناصر الدين
في مكتبه بالوزارة.
Advertisement
وتم خلال اللقاء ، وفق بيان المكتب الاعلامي للنائب سليمان ،"بحث الواقع الصحي في
محافظة عكار
وسبل دعم وتعزيز الخدمات الطبية، بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في تلبية حاجاتهم الصحية الملحة".
وأكد الوفد "أهمية التسريع في تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، نظراً لما يمثله من حاجة ضرورية لأبناء قرى
أكروم
ووادي خالد والمشاتي ودريب، في ظل النقص الحاد في الخدمات الاستشفائية في تلك المناطق".
بدوره، شدد الوزير ناصر الدين على
التزام
وزارة الصحة
بدعم القطاع الصحي في
عكار
، وتعزيزه بالخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية. وكشف عن قرب انطلاق تنفيذ مشروع مستشفى السهلة الحكومي، مؤكداً أنه سيكون خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحي الحكومي في المحافظة.
مواضيع ذات صلة
وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله
Lebanon 24
وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية زار النائب عبدالله
23/07/2025 21:30:25
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
23/07/2025 21:30:25
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد سليمان زار مجلسيّ بلديتيّ البيرة وسنديانة زيدان مهنئا
Lebanon 24
محمد سليمان زار مجلسيّ بلديتيّ البيرة وسنديانة زيدان مهنئا
23/07/2025 21:30:25
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
23/07/2025 21:30:25
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. شاهدوا ما الذي عثر عليه الجيش في الجنوب
Lebanon 24
بالصورة.. شاهدوا ما الذي عثر عليه الجيش في الجنوب
14:23 | 2025-07-23
23/07/2025 02:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج يبحث مع وفد Eutelsat OneWeb توسيع التعاون في الخدمات الرقمية
Lebanon 24
الحاج يبحث مع وفد Eutelsat OneWeb توسيع التعاون في الخدمات الرقمية
14:20 | 2025-07-23
23/07/2025 02:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
Lebanon 24
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
14:00 | 2025-07-23
23/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متعاقدو "الأساسي" و "الثانوي" استعرضوا مع بهية الحريري مطالبهم
Lebanon 24
متعاقدو "الأساسي" و "الثانوي" استعرضوا مع بهية الحريري مطالبهم
13:55 | 2025-07-23
23/07/2025 01:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
05:43 | 2025-07-23
23/07/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:23 | 2025-07-23
بالصورة.. شاهدوا ما الذي عثر عليه الجيش في الجنوب
14:20 | 2025-07-23
الحاج يبحث مع وفد Eutelsat OneWeb توسيع التعاون في الخدمات الرقمية
14:12 | 2025-07-23
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:00 | 2025-07-23
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
13:55 | 2025-07-23
متعاقدو "الأساسي" و "الثانوي" استعرضوا مع بهية الحريري مطالبهم
13:49 | 2025-07-23
اللواء شقير في لقاءات متتابعة مع ممثلين عن LAU وقدامى الأمن العام
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
23/07/2025 21:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24