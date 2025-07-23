بالصور.. إقفال مركز تجميل بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة " "، أنّ فصيلة الميناء في أقفلت مركز تجميل، قرب مستديرة الكروبي بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة من المختصّ، بعد ورود شكاوى عدّة.

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