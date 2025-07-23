Advertisement

لبنان

بالصور.. إقفال مركز تجميل بالشمع الأحمر

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1395595-638888848387455427.jpg
Doc-P-1395595-638888848387455427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فصيلة الميناء في قوى الأمن الداخلي أقفلت مركز تجميل، قرب مستديرة الكروبي بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة من القضاء المختصّ، بعد ورود شكاوى عدّة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إقفال عيادة تجميل بالشمع الأحمر... ماذا ضُبِطَ في داخلها؟
lebanon 24
23/07/2025 21:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مركز طبي في طرابلس بالشمع الأحمر.. ما السبب؟
lebanon 24
23/07/2025 21:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال فرن في سير- الصنية بالشمع الأحمر.. والسبب؟
lebanon 24
23/07/2025 21:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مستودعين في كسروان بالشمع الأحمر.. ماذا ضبطت أمن الدولة في داخلهما؟
lebanon 24
23/07/2025 21:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2025-07-23
14:20 | 2025-07-23
14:12 | 2025-07-23
14:00 | 2025-07-23
13:55 | 2025-07-23
13:49 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24