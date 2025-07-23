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لبنان

الخازن: قرار رفع الحصانة تأكيد أن المجلس ليس حصنا بوجه العدالة

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:45
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أشار الوزير السابق وديع الخازن في بيان، الى أن "مجلس النواب شهد اليوم، جلسة بالغة الأهمية خصّصت للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، وقد جاءت في توقيت دقيق يختبر جدية الدولة في احترام مبدأ المحاسبة".
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وقال: "نقدر عاليا الطريقة الرفيعة التي أدار بها دولة الرئيس نبيه بري هذه الجلسة، حيث حافظ على هيبة المجلس والتزم بالأصول الدستورية، فأمن مناخا مسؤولا سمح باتخاذ القرار في إطاره القانوني بعيدا عن التشنج والتسييس. إن قرار رفع الحصانة، بما يمثل من رمزية، يعيد التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن المجلس النيابي ليس حصنا بوجه العدالة، بل شريك في ترسيخها".

اضاف: "ندعو إلى استكمال هذا المسار بإرادة سياسية واضحة تعيد للمواطن ثقته بدولته ومؤسساتها، وتثبت أن المساءلة ليست استثناءً، بل قاعدة في بناء الدولة".
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