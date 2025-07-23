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لبنان

الجميّل: لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:50
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طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي وليس المحاكم الاستثنائية، مسجلّا اعتراضه على الطريقة وآلية إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق.
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مداخلة الجميّل جاءت لدى تصويت النواب على اقتراح إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح الى لجنة تحقيق.
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