الجميّل: لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي

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طالب رئيس الجميّل بإلغاء لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة الى العادي وليس المحاكم الاستثنائية، مسجلّا اعتراضه على الطريقة وآلية إحالة وزراء الاتصالات السابقين ونقولا وجمال إلى لجنة تحقيق.مداخلة الجميّل جاءت لدى تصويت النواب على اقتراح إحالة وزراء الاتصالات السابقين حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح الى لجنة تحقيق.