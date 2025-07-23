الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النائب . وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.والتقى الملحق الأمني في لدى إيريك أوكيني، وتم التطرق إلى سبل تطوير التعاون الأمني بين الجانبين.كما استقبل وفدا من ، وتم التداول في شؤون العمل الاختياري وضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.وكذلك، التقى رئيسة المعوقين حركيا مع وفد من الاتحاد، وتمت مناقشة سبل التعاون مع الوزارة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. (الوكالة الوطنية)