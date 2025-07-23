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لبنان

حادثة فرن الكورة تثير الاستياء.. واتحاد نقابة الأفران يطالب بالمحاسبة

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:29
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استنكر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بشدة، "الحادثة التي وقعت في أحد أفران منطقة الكورة (فرن الفنار)، والتي أظهرت مشاهد مسيئة وغير لائقة لعدد من العمال وهم يرتدون ثيابا غير مناسبة ويقومون بتصرفات غير أخلاقية في محيط تجهيز العجين" .
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وأكد أن "ما جرى وبغض النظر عن دوافعه أو خلفياته، هو فعل مدان يمس بكرامة قطاع المخابز والأفران ويسيء إلى صورة العاملين فيه الذين يشكلون أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في لبنان".

 وأوضح الإتحاد الى أن "ما حصل جاء نتيجة خلافات شخصية بين صاحب الفرن وعدد من العاملين لديه تطورت إلى دعاوى وتهديدات، وأدت إلى هذه الحادثة المشينة التي نرفضها جملة وتفصيلا".

وطالب "الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ أقصى الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه حفاظا على سمعة هذا القطاع الحيوي"، داعيا "جميع الأفران إلى تشديد الإجراءات والرقابة الداخلية والالتزام الصارم بالشروط الصحية والفنية التي تفرضها وزارات الاقتصاد والصناعة والصحة العامة" .

وأكد الإتحاد أن "تصرفا فرديا شاذا لن يعكر صورة مئات الأفران وآلاف العمال الشرفاء العاملين فيها، الذين يكدون ليلا ونهارا لتأمين الرغيف للمواطنين رغم الأزمات الخانقة، وفي أصعب الظروف".
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