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لبنان

أصوات تُسمع في الهرمل.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن ما يُسمع في الهرمل والجوار، ناتج عن تفجيرات في الاراضي السورية.
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وأضافت أنه لا يوجد اي حدث أمني قرب الحدود مع لبنان
 
وكان قد أُفيد سابقاً عن سماع رشقات نارية عند الحدود مع الهرمل مصدرها الداخل السوري. 
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