أصوات تُسمع في الهرمل.. وهذا ما تبين

أفادت مندوبة " " أن ما يُسمع في والجوار، ناتج عن تفجيرات في الاراضي .

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وأضافت أنه لا يوجد اي حدث أمني قرب الحدود مع .

وكان قد أُفيد سابقاً عن سماع رشقات نارية عند الحدود مع الهرمل مصدرها الداخل السوري.