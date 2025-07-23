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لبنان

"شائعات لزرع الفتنة".. بيان توضيحي من "حزب التوحيد"

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:16
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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي التوضيح التالي:
 
 
"تناقلت بعض مواقغ التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة تدعي أن عناصر تابعة لحزب التوحيد العربي دخلت إلى أحد الجوامع في منطقة بحمدون – قضاء عاليه، وقامت بالاعتداء على المصلين ومنعت إمام الجامع من إقامة الصلاة.
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يهمنا أن نؤكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، إذ لم يقم أي من مناصري أو كوادر حزب التوحيد العربي بأي تصرف من هذا النوع الذي يتنافى كليًا مع المبادئ التي يؤمن بها الحزب، والتي تقوم على احترام الحريات الدينية والمقدسات. إن هذه الإشاعات تهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة والتحريض المجتمعي، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا، ونعتبره محاولة رخيصة لضرب السلم الأهلي.

وعليه، نهيب بالجميع توخي الدقة في تداول المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية قبل نشر أي خبر، ونؤكد أننا سنلجأ إلى القضاء لملاحقة كل من يروّج لهذه الأكاذيب ويسيء إلى الحزب أو يحاول العبث بالاستقرار الداخلي".
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