"شائعات لزرع الفتنة".. بيان توضيحي من "حزب التوحيد"

صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي التوضيح التالي:

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"تناقلت بعض مواقغ التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة تدعي أن عناصر تابعة لحزب التوحيد العربي دخلت إلى أحد الجوامع في منطقة – قضاء عاليه، وقامت بالاعتداء على المصلين ومنعت إمام الجامع من إقامة الصلاة.يهمنا أن نؤكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، إذ لم يقم أي من مناصري أو كوادر حزب التوحيد العربي بأي تصرف من هذا النوع الذي يتنافى كليًا مع المبادئ التي يؤمن بها الحزب، والتي تقوم على احترام الحريات والمقدسات. إن هذه الإشاعات تهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة والتحريض المجتمعي، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا، ونعتبره محاولة رخيصة لضرب السلم الأهلي.