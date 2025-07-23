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لبنان
الرئيس عون يعود إلى بيروت بعد اختتام زيارة رسمية إلى البحرين
Lebanon 24
23-07-2025
|
11:38
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عاد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق بعد ظهر اليوم الى
بيروت
، بعد ان قام بزيارة الى مملكة
البحرين
استمرت يومين، التقى خلالها الملك
حمد بن عيسى آل خليفة
وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.
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وجرى خلال الزيارة التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية -
اللبنانية
المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، وقد اعلن الملك
حمد بن عيسى
القرار بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.
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