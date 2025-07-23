الرئيس عون يعود إلى بيروت بعد اختتام زيارة رسمية إلى البحرين

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عاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق بعد ظهر اليوم الى ، بعد ان قام بزيارة الى مملكة استمرت يومين، التقى خلالها الملك وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.وجرى خلال الزيارة التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، وقد اعلن الملك القرار بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.