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لبنان

من الآن ولغاية تشرين الأول.. هذا ما طلبته أميركا بشأن "حزب الله"

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:35
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ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الأميركي توم برّاك طالب بجدول زمني لتسليم سلاح "حزب الله" على مراحل يمتدّ حتى شهر تشرين الأول المُقبل كحدّ أقصى.
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وأوضحت القتاة أنَّ الردّ الذي نقله حزب الله إلى براك عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري كان "سلبياً"، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي جدّد قوله للمسؤولين اللبنانيين بأنَّ "الوقت ينفذ أمامك".

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