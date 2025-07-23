من الآن ولغاية تشرين الأول.. هذا ما طلبته أميركا بشأن "حزب الله"

ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الأميركي توم برّاك طالب بجدول زمني لتسليم سلاح " " على مراحل يمتدّ حتى شهر تشرين الأول المُقبل كحدّ أقصى.

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وأوضحت القتاة أنَّ الردّ الذي نقله حزب الله إلى عبر كان "سلبياً"، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي جدّد قوله للمسؤولين اللبنانيين بأنَّ "الوقت ينفذ أمامك".