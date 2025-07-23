Advertisement

لبنان

وقفة من أجل غزة.. وهذا ما فعلته طفلة لبنانية (صورة)

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1395650-638888935089671908.jpg
Doc-P-1395650-638888935089671908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم ناشطون، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية ضد تجويع أهل قطاع غزة في وسط بيروت، رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف المجاعة وإنهاء الإبادة، وتستنكر صمت العالم تجاه ما يجري في القطاع. 
Advertisement
 
وفي كلمة له، استنكر المحامي حسن بزي الصمت العالمي ضد الابادة الانسانية التي ترتكبها اسرائيل في غزة، مطالباً مجلس الامن الدولي التحرك لوقف العدوانية الإسرائيلية، كما دعا الدول العربية بالتحرك لادخال المساعدات العاجلة لاهالي القطاع.
 
وفي الختام، تم تسليم رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان من الطفلة جولي جمال ترو.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حبشي: لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ
lebanon 24
24/07/2025 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة داخل الأسرة.. طفلة تكشف ما فعلته شقيقتها المراهقة (صور)
lebanon 24
24/07/2025 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كلب شرس هاجم طفلي فنانة مصرية.. وهذا ما فعلته الأخيرة
lebanon 24
24/07/2025 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي ينشر صورة "حجة" لبنانية.. وهذا ما قاله
lebanon 24
24/07/2025 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-07-23
16:41 | 2025-07-23
16:31 | 2025-07-23
16:20 | 2025-07-23
16:04 | 2025-07-23
15:52 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24