وقفة من أجل غزة.. وهذا ما فعلته طفلة لبنانية (صورة)

نظم ناشطون، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية ضد تجويع أهل في ، رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف المجاعة وإنهاء الإبادة، وتستنكر صمت العالم تجاه ما يجري في القطاع.

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وفي كلمة له، استنكر المحامي الصمت العالمي ضد الابادة الانسانية التي ترتكبها اسرائيل في غزة، مطالباً مجلس الامن الدولي التحرك لوقف العدوانية ، كما دعا بالتحرك لادخال المساعدات العاجلة لاهالي القطاع.

وفي الختام، تم تسليم رسالة لممثل في من الطفلة جولي .