غادرت منزلها الزوجي في بلدة البرجين... ولاء مفقودة (صورة)

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تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المُختصّ صورة المفقودة:ولاء أحمد الكدور (مواليد عام 1995، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين/ الشّوف إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.