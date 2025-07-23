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لبنان

في الجنوب.. هذا ما قررته بلدية بشأن "الأجانب"

Lebanon 24
23-07-2025 | 12:44
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أعلنت بلدية بنت جبيل في بيان، عن "بدء عملية ضبط وتسجيل الأجانب المقيمين والعاملين ضمن نطاق المدينة، وذلك حرصاً على تنظيم الوضع القانوني للأفراد وضمان سلامة المجتمع المحلي".
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وذكرت أن عملية التسجيل تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الواقع في 24 تموز 2025، وتمتد لمدة 10 أيام كحد أقصى، وأضاف: "لذلك، نُهيب بالجميع الالتزام بالمهلة المحددة لتفادي أية تدابير قانونية".
 
 
وأوضحت انه "يُطلب من الأفراد الحضور شخصياً وإحضار المستندات الرسمية والثبوتية التالية:

- وثائق هوية شخصية وجوازات سفر

- مستندات تتعلق بأفراد الأسرة إن وُجد

- عقود الإيجار أو ما يثبت مكان الإقامة".

وتوجهت البلدية إلى أصحاب العمل بـ"ضرورة التعاون الكامل لتسهيل حضور العمال إلى الموقع المحدد، من أجل استكمال إجراءات التسجيل بنجاح".

وأشارت البلدية أنَّ "مكان وتوقيت التسجيل هو باحة الجامعة اللبنانية المجاورة لمبنى بلدية بنت جبيل من الساعة 4.00 بعد الظهر حتى السادسة مساءً ضمن أيام الدوام الرسمي".

ودعت البلدية إلى مراجعتها مباشرة خلال ساعات الدوام الرسمي، لاي استفسار والاطلاع على القرار.
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