في الجنوب.. هذا ما قررته بلدية بشأن "الأجانب"

أعلنت بلدية في بيان، عن "بدء عملية ضبط وتسجيل الأجانب المقيمين والعاملين ضمن نطاق المدينة، وذلك حرصاً على تنظيم الوضع القانوني للأفراد وضمان سلامة ".

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وذكرت أن عملية التسجيل تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الواقع في 24 2025، وتمتد لمدة 10 أيام كحد أقصى، وأضاف: "لذلك، نُهيب بالجميع الالتزام بالمهلة المحددة لتفادي أية تدابير قانونية".



وأوضحت انه "يُطلب من الأفراد الحضور شخصياً وإحضار المستندات الرسمية والثبوتية التالية:



- وثائق هوية شخصية وجوازات سفر



- مستندات تتعلق بأفراد الأسرة إن وُجد



- عقود الإيجار أو ما يثبت مكان الإقامة".



وتوجهت البلدية إلى أصحاب العمل بـ"ضرورة التعاون الكامل لتسهيل حضور العمال إلى الموقع المحدد، من أجل استكمال إجراءات التسجيل بنجاح".



وأشارت البلدية أنَّ "مكان وتوقيت التسجيل هو باحة المجاورة لمبنى بلدية بنت من الساعة 4.00 بعد الظهر حتى السادسة مساءً ضمن أيام الدوام الرسمي".



ودعت البلدية إلى مراجعتها مباشرة خلال ساعات الدوام الرسمي، لاي استفسار والاطلاع على القرار.