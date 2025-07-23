في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب

عقد أهالي ضحايا وشهداء وجرحى انفجار مرفأ في 4 آب، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، في نادي الصحافة، في الشفروليه، حضره عدد من الاعلاميين والحقوقيين والاهالي.

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بداية دقيقة صمت عن أرواح ، ومن اجل شفاء الجرحى والمصابين، وبعدها القت سيسيل روكز كلمة قالت فيها: "نقولها بالفم الملآن أن هذا التفجير الهائل الثاني بعد تفجيري ناغازاكي وهيروشيما ضخامة وهو اكبر تفجير غير نووي في التاريخ، ونحن لن ننسى هذا التفجير ولن يكون وراءنا أبدا"، مشيرة الى ان "السلطة لا تريد الحقيقة فحتى الآن لا يوجد قرار اتهامي ولا موقوف واحد في السجن". بداية دقيقة صمت عن أرواح ، ومن اجل شفاء الجرحى والمصابين، وبعدها القت سيسيل روكز كلمة قالت فيها: "نقولها بالفم الملآن أن هذا التفجير الهائل الثاني بعد تفجيري ناغازاكي وهيروشيما ضخامة وهو اكبر تفجير غير نووي في التاريخ، ونحن لن ننسى هذا التفجير ولن يكون وراءنا أبدا"، مشيرة الى ان "السلطة لا تريد الحقيقة فحتى الآن لا يوجد قرار اتهامي ولا موقوف واحد في السجن".



اضافت: "أمر هام جداً ان نحتفل في الذكرى الخامسة في بيروت ونقول لها انهضي، قومي يا بيروت، فبيروت بحاجة أن تعرف من دمرها وقتل ابناءها"، شاكرة "وسائل الاعلام التي واكبت تحركنا على مدى خمس سنوات"، مشيرة الى "حملة اعلامية تذكر بهذه المناسبة المدمرة".



حتي



ثم تحدثت أنطونيلا حتي فقالت: "منذ 5 سنوات وحتى اليوم قصص كثيرة تغيرت منها القاضي العدلي، التحقيق، الموقوفون وانتخابات مجلس النواب، ورئيس الجمهورية وكثر غيرهم. ولكن مسألتين لم تتغيرا ولن تتغيرا مهما مر الوقت، اول مسألة تأثير الإنفجار على كل لبناني نفسيا او جسديا، وثانيًا الأمل بالوصول للحقيقة والعزم لتحقيق العدالة".

وختمت: "اليوم ندعو كل لبناني للنزول معنا في 4 آب حتى يعبر عن الوجع بطريقته وبحريته، والتجمع سيكون في ثكنة فوج الإطفاء عند الساعة 4 لننطلق بمسيرة نحو المرفأ".



عطا



ثم تحدثت هيلين عطا فاستعرضت برنامج الاحتفال في 4 آب على الشكل التالي:

- قداس إلهي برعاية البطريرك الكاردينال ومشاركة مطران بيروت بولس عبد الساتر، في كاتدرائية مار جرجس – ، الساعة 11:30 قبل الظهر.

التحرك الشعبي: الساعة الخامسة والنصف مساءً:

النقطة الأولى للانطلاق: ساحة الشهداء والنقطة الثانية: أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا، وتلتقي المسيرتان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا للمطالبة بالحقيقة والمحاسبة والعدالة".



نجار



ثم تحدث بول نجار فقال: "سننزل للمطالبة بالعدالة الشاملة الكاملة ولن نقبل بعدالة متسرعة، ولن ندعو اصحاب السلطة في ، ومن يحتاج الى دعوة رسمية مكانه ليس معنا، نحن دعوتنا لكل لبناني حر يريد العدالة لأكبر انفجار في التاريخ دمر مدنية بيروت".



الجميل



ثم تحدث المحامي بيار الجميل عن "مسيرة العمل القانوني دوليا ومحليا والخطوات التي تحققت من أجل الوصول الى العدالة في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت الانفجار الاكثر ضخامة في التاريخ بعد التفجير ".