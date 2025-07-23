28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب
Lebanon 24
23-07-2025
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد أهالي ضحايا وشهداء وجرحى انفجار مرفأ
بيروت
في 4 آب، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، في نادي الصحافة، في الشفروليه، حضره عدد من الاعلاميين والحقوقيين والاهالي.
Advertisement
بداية دقيقة صمت عن أرواح
الشهداء
، ومن اجل شفاء الجرحى والمصابين، وبعدها القت سيسيل روكز كلمة قالت فيها: "نقولها بالفم الملآن أن هذا التفجير الهائل الثاني بعد تفجيري ناغازاكي وهيروشيما ضخامة وهو اكبر تفجير غير نووي في التاريخ، ونحن لن ننسى هذا التفجير ولن يكون وراءنا أبدا"، مشيرة الى ان "السلطة لا تريد الحقيقة فحتى الآن لا يوجد قرار اتهامي ولا موقوف واحد في السجن".
اضافت: "أمر هام جداً ان نحتفل في الذكرى الخامسة في بيروت ونقول لها انهضي، قومي يا بيروت، فبيروت بحاجة أن تعرف من دمرها وقتل ابناءها"، شاكرة "وسائل الاعلام التي واكبت تحركنا على مدى خمس سنوات"، مشيرة الى "حملة اعلامية تذكر بهذه المناسبة المدمرة".
حتي
ثم تحدثت أنطونيلا حتي فقالت: "منذ 5 سنوات وحتى اليوم قصص كثيرة تغيرت منها القاضي العدلي، التحقيق، الموقوفون وانتخابات مجلس النواب،
مجلس الوزراء
ورئيس الجمهورية وكثر غيرهم. ولكن مسألتين لم تتغيرا ولن تتغيرا مهما مر الوقت، اول مسألة تأثير الإنفجار على كل لبناني نفسيا او جسديا، وثانيًا الأمل بالوصول للحقيقة والعزم لتحقيق العدالة".
وختمت: "اليوم ندعو كل لبناني للنزول معنا في 4 آب حتى يعبر عن الوجع بطريقته وبحريته، والتجمع سيكون في ثكنة فوج الإطفاء عند الساعة 4 لننطلق بمسيرة نحو المرفأ".
عطا
ثم تحدثت هيلين عطا فاستعرضت برنامج الاحتفال في 4 آب على الشكل التالي:
- قداس إلهي برعاية البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
ومشاركة مطران بيروت بولس عبد الساتر، في كاتدرائية مار جرجس –
وسط بيروت
، الساعة 11:30 قبل الظهر.
التحرك الشعبي: الساعة الخامسة والنصف مساءً:
النقطة الأولى للانطلاق: ساحة الشهداء والنقطة الثانية: أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا، وتلتقي المسيرتان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا للمطالبة بالحقيقة والمحاسبة والعدالة".
نجار
ثم تحدث بول نجار فقال: "سننزل للمطالبة بالعدالة الشاملة الكاملة ولن نقبل بعدالة متسرعة، ولن ندعو اصحاب السلطة في
لبنان
، ومن يحتاج الى دعوة رسمية مكانه ليس معنا، نحن دعوتنا لكل لبناني حر يريد العدالة لأكبر انفجار في التاريخ دمر مدنية بيروت".
الجميل
ثم تحدث المحامي بيار الجميل عن "مسيرة العمل القانوني دوليا ومحليا والخطوات التي تحققت من أجل الوصول الى العدالة في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت الانفجار الاكثر ضخامة في التاريخ بعد التفجير
النووي
".
مواضيع ذات صلة
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
Lebanon 24
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
24/07/2025 00:39:14
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نقولا صحناوي: منذ 4 آب 2020 وحتى الآن ما زال الكثير من أبناء بيروت يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ
Lebanon 24
النائب نقولا صحناوي: منذ 4 آب 2020 وحتى الآن ما زال الكثير من أبناء بيروت يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ
24/07/2025 00:39:14
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة استقبل وفد أهالي ضحايا تفجير المرفأ
Lebanon 24
وزير الثقافة استقبل وفد أهالي ضحايا تفجير المرفأ
24/07/2025 00:39:14
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار الاتهامي بقضية تفجير المرفأ مؤجّل واستنابات تنتظر ردودًا دولية
Lebanon 24
القرار الاتهامي بقضية تفجير المرفأ مؤجّل واستنابات تنتظر ردودًا دولية
24/07/2025 00:39:14
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
Lebanon 24
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
17:34 | 2025-07-23
23/07/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
Lebanon 24
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
16:56 | 2025-07-23
23/07/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت
Lebanon 24
زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت
16:41 | 2025-07-23
23/07/2025 04:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
Lebanon 24
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
16:31 | 2025-07-23
23/07/2025 04:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
Lebanon 24
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
16:20 | 2025-07-23
23/07/2025 04:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:34 | 2025-07-23
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
16:56 | 2025-07-23
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
16:41 | 2025-07-23
زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت
16:31 | 2025-07-23
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
16:20 | 2025-07-23
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
16:04 | 2025-07-23
بالصورة.. السفير الفرنسي يزور الجنوب
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
24/07/2025 00:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24