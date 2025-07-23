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لبنان
شيخ العقل: إسرائيل ليست حريصة على الدروز بل لها أطماعها ومصالحها
Lebanon 24
23-07-2025
|
12:55
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دعا شيخ العقل لطائفة
الموحدين الدروز
الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، الى "العمل على وأد الفتنة التي تحاك بين الطائفتين الدرزية والسنية، والى حوار عقلاني يبدد الهواجس ويطمئن ابناء السويداء"، محملاً الدولة
السورية
"المسؤولية الاولى عما جرى وتالياً في احتواء الموقف وتوفير الاستقرار".
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وفي حديث عبر قناة "المشهد"، قال أبي المنى إنه لدى
إسرائيل
ليست حريصة على
الدروز
بل لديها أطماع ومصالح وهي ستتخلى عنهم لاحقاً، مشيراً في سياق آخر إلى أن "الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي
وليد جنبلاط
يسعى ويحاول على أعلى المُستويات والعلاقات الدولية لمحاصرة الفتنة التي حصلت في السويداء ووأدها".
اتصالات
من جهة ثانية، تلقى شيخ العقل اتصالين هاتفيين متضامنين مع ابناء الطائفة ومعزية بالشهداء في السويداء، كما تلقى اتصالاً من
وزير الداخلية
والبلديات السابق
بسام المولوي
، والمفتي الشيخ مالك الشعار، الذي نوّه بالمساعي الآيلة لدرء الفتنة في
لبنان
من قبل شيخ العقل وجنبلاط، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتجاوز تداعيات تلك الأزمة.
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