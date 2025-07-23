بدءًا من هذا التاريخ... الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت

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أعلنت شركة "سويس إير"، التابعة لمجموعة " "، عن استئناف رحلاتها إلى اعتبارًا من الثالث من آب.وذكرت الشركة أنها بصدد استئناف رحلاتها كذلك إلى في 29 أيلول، وذلك بعد أن قررت في حزيران تعليق هذه الرحلة مع تصاعد التوتر في المنطقة.