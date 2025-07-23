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لبنان

بدءًا من هذا التاريخ... الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:17
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية "سويس إير"، التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، عن استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من الثالث من آب.
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وذكرت الشركة أنها بصدد استئناف رحلاتها كذلك إلى تل أبيب في 29 أيلول، وذلك بعد أن قررت في حزيران تعليق هذه الرحلة مع تصاعد التوتر في المنطقة.
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