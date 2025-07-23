متعاقدو التعليم يعرضون احتياجاتهم في لقاء مع الحريري ومسؤولين تربويين

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(الوكالة الوطنية)

عقدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الرسمي ومتعاقدي التعليم الثانوي،، اجتماعهما برئاسة الدكتور ومنتهى ، مع رئيسة " للتنمية البشرية المستدامة" ، حيث تم، حسب بيان صدر، "استعراض الملف وعدد من والمطالب التربوية الخاصة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي، وصناديق المدارس والبلديات، ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، تعديل مرسوم بدل النقل ورفع أجر ساعة التعاقد".وأشادت ، "بالدور الوطني الذي يلعبه الأساتذة المتعاقدون للحفاظ على ، من خلال تضحياتهم وإخلاصهم في العمل".واشار البيان الى "اجتماع عقد مع مستشار وزارة التربية ماهر ، والمدير العام للتعليم الثانوي الدكتور ، حيث تمت خلاله "مناقشة تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح بشكل يومي، بالإضافة إلى رفع أجر ساعة التعاقد عند توفر الاعتمادات اللازمة والضمان الصحي للأساتذة والتامين على حياتهم اثناء التدريس في المدرسة الرسمية. كما تم التباحث حول ملف الأساتذة المستعان بهم وصناديق المدارس والبلديات، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف وتوحيد التسميات والأساتذة المتعاقدين في المواد الإجرائية لنقل بند اعتمادهم من بند المساهمات إلى بند وزارة التربية".وفي ختام اللقاء، "تم الاتفاق على رفع هذه المطالب إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، تمهيدًا لدراستها والبحث في سبل تلبيتها، مع العمل على إعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات الأساتذة المتعاقدين".