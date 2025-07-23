نصيحة من وهاب للشرع!

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"بيان الناطق باسم الداخلية تافه وغريب وأنصح بتعيين ناطق يعرف ما يقول. هل يجوز لوزارة الداخلية أن تقول عن طائفه بأنها الطرف الآخر؟. أما موضوع المهجرين البدو فعودتهم أكيد محسومة لمنازلهم وأرزاقهم".