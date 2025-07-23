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لبنان

نصيحة من وهاب للشرع!

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:35
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كتب رئيس حزب التوحيد العربيّ وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس":
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"بيان الناطق باسم الداخلية السورية تافه وغريب وأنصح الشرع بتعيين ناطق يعرف ما يقول. هل يجوز لوزارة الداخلية أن تقول عن طائفه بأنها الطرف الآخر؟. أما موضوع المهجرين البدو فعودتهم أكيد محسومة لمنازلهم وأرزاقهم".
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