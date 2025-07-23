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لبنان

مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2025 | 13:43
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة نواف سلام المرتبط بالزيادات المُقرة على رواتب العسكريين، يرتبط بدفع الأموال عن شهر واحد وهو تموز "حصراً"، وبالتالي ما من مفعولٍ رجعي سيُدفع.
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وعليه، تقول المصادر إنَّ العسكريّ في الخدمة الفعلية سيتقاضى 14 مليون ليرة لبنانية بينما المُتقاعد سينال 12 مليون ليرة حصراً هذا الشهر.
 
وذكرت المصادر أنّه ليس معروفاً ما إذا ستدفع الزيادات نهاية شهر آب المُقبل أم لا، مشيرة إلى أن هذا الأمر مُرتبط بالبحث عن الإيرادات التي من خلالها سيتم تمويل عملية الدفع بعدما كان الأمر مرتبطاً بالضريبة التي فُرضت على المحروقات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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