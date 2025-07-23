مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!

كشفت معلومات " " أنَّ المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة المرتبط بالزيادات المُقرة على رواتب العسكريين، يرتبط بدفع الأموال عن شهر واحد وهو "حصراً"، وبالتالي ما من مفعولٍ رجعي سيُدفع.

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وعليه، تقول المصادر إنَّ العسكريّ في الخدمة الفعلية سيتقاضى 14 مليون بينما المُتقاعد سينال 12 مليون ليرة حصراً هذا الشهر.

وذكرت المصادر أنّه ليس معروفاً ما إذا ستدفع الزيادات نهاية شهر آب المُقبل أم لا، مشيرة إلى أن هذا الأمر مُرتبط بالبحث عن الإيرادات التي من خلالها سيتم تمويل عملية الدفع بعدما كان الأمر مرتبطاً بالضريبة التي فُرضت على المحروقات.