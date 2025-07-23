اللواء شقير في لقاءات متتابعة مع ممثلين عن LAU وقدامى الأمن العام

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استقبل ستقبل العام استقبل للأمن العام اللواء في مكتبه وفداً من LAU برئاسة الدكتور ، حيث تم البحث في سبُل التعاون والتنسيق والمساعدة في مجال الإتصالات بين المديرية والجامعة.ثم إلتقى اللواء وفداً من قدامى عسكريي ، وعرض معهم أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم وحل مشاكلهم، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاً تذكارياً. الأمن العام، وعرض معهم أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم وحل مشاكلهم، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاً تذكارياً.