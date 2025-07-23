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لبنان

اللواء شقير في لقاءات متتابعة مع ممثلين عن LAU وقدامى الأمن العام

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:49
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استقبل ستقبل المدير العام للأمن العام استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU   برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، حيث تم البحث في سبُل التعاون والتنسيق والمساعدة في مجال الإتصالات بين المديرية والجامعة.
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ثم إلتقى اللواء شقير وفداً من قدامى عسكريي الأمن العام، وعرض معهم أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم وحل مشاكلهم، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاً تذكارياً. الأمن العام، وعرض معهم أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم وحل مشاكلهم، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاً تذكارياً.
 
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