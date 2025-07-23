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لبنان

"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 14:12
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شهدت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، إطلاق نار كثيف سببه هجوم مُسلح نفذه مجهولون باتجاه أحد المتاجر.
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وذكرت المعلومات أن الحادثة استمرت بضع دقائق ما أسفر عن حالة من الهلع، فيما فر المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.
 
 
 

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