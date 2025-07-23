"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟

شهدت منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، إطلاق نار كثيف سببه هجوم مُسلح نفذه مجهولون باتجاه أحد المتاجر.

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وذكرت المعلومات أن الحادثة استمرت بضع دقائق ما أسفر عن حالة من الهلع، فيما فر المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.