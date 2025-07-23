Advertisement

لبنان

بالصورة.. شاهدوا ما الذي عثر عليه الجيش في الجنوب

Lebanon 24
23-07-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1395692-638889028969123490.png
Doc-P-1395692-638889028969123490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.


مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مجموعة مسلحة حاولت اختطاف أحد جنودنا جنوب غزة ثم أطلقت النار عليه وقتلته
lebanon 24
24/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
lebanon 24
24/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه
lebanon 24
24/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي سقط في نيريم أطلق من جنوب قطاع غزة
lebanon 24
24/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:34 | 2025-07-23
16:56 | 2025-07-23
16:41 | 2025-07-23
16:31 | 2025-07-23
16:20 | 2025-07-23
16:04 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24