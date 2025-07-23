توضيح من السفير مصطفى أديب.. ماذا أعلن؟

أصدر السّفير بياناً، تعقيبًا على ما يتم تداوله في بعض عن "تحويل مبلغ مالي كبير من الحساب المصرفي لسفارة في إلى حساب مجهول".

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وأوضح أديب في بيانه، أن مهامه "كسفير للجمهورية لدى قد انتهت رسميًا بتاريخ 17 حزيران 2025، استناداً إلى قرار الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، والذي أنهى بموجبه مهامي الدبلوماسية في برلين".



أضاف: "وعليه، وبما أن عملية التحويل المالي المشار إليها قد جرت بعد هذا التاريخ، فإنها تقع بالكامل خارج نطاق مسؤوليتي ومهامي الرسمية. فـاقتضى التوضيح".



