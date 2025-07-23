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لبنان
في لبنان.. ما هو دور الصين ضمن "قوات حفظ السلام"؟
Lebanon 24
23-07-2025
|
14:53
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أحيَت السفارة
الصينية
في
لبنان
الذكرى الـ98 لتأسيس الجيش الصيني وذلك بحفل في النادي العسكري المركزي في
بيروت
، في حضور ممثلين عن قادة
الأجهزة الأمنية
والعسكرية
اللبنانية
وملحقين عسكريين لدول عربية وأجنبية، وحشد من الإعلاميين ورجال أعمال واقتصاديين.
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وشدد ملحق الدفاع لدى السفارة الصينية في لبنان العميد ليو تشاو في كلمته، على أهمية "بناء جيش شعبي قوي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين"، وقال: "في الأول من آب، سيحتفل جيش التحرير الشعبي الصيني بالذكرى الـ 98 لتأسيسه. على مدى السنوات الـ 98 الماضية، تحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، سجّل الجيش الصيني مآثر خالدة في سبيل
الاستقلال
وتحرير الشعب الصيني وتحقيق الازدهار الوطني، وقدّم دعمًا قويًا لحماية السيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح التنموية، كما قدّم إسهامات مهمة في الحفاظ على السلام والهدوء العالميين".
وتابع: "لطالما كانت
الصين
دولة داعمة وقوة بناءة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي تدعم إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتحويلها لخدمة الأمن المشترك ورفاهية البشرية جمعاء. إنّ الصين هي أكبر مشارك من ناحية عدد قواتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بين الدول الدائمة العضوية في
مجلس الأمن
، وثاني أكبر مساهم فيها، حيث تحتفظ دائمًا بقوة احتياطية قوامها 8000 جندي".
وأكمل: "على مدى السنوات الـ35 الماضية، أرسل الجيش الصيني أكثر من 50 ألف جندي من قوات حفظ السلام لتنفيذ 26 عملية في أكثر من 20 دولة ومنطقة من بينها لبنان، حيث ضحى 17 ضابطًا وجنديًا، من بينهم الشهيد دو تشاو يوى، بدماء شبابهم الثمينة في سبيل قضية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف: "على مدى 19 عامًا، منذ أن بدأ الجيش الصيني يشارك في عمليات حفظ السلام في لبنان، أرسلت الصين أكثر من 8300 جندي من قوات حفظ السلام إلى لبنان، وقامت بتنقيب ما يقارب مليوني
متر مربع
من حقول الألغام المشبوهة ومناطق المتفجرات المتناثرة و14200 متر من طرق الدوريات على طول الخط الأزرق، كما اكتشفت ودمّرت أكثر من 18 ألف لغم وأنواع أخرى من الذخائر غير المنفجرة، وعملت على تنظيف وصيانة أكثر من 300 ممر في حقول الألغام. كذلك، نفذت قوات حفظ السلام الصينية أكثر من 13 ألف مهمة دعم هندسي من مختلف الأنواع، ومهدّت أكثر من 180 ألف متر مربع من الأراضي، وبنت أكثر من 11 ألف متر من الطرقات، وتبرعت أيضًا بالأدوية والمستلزمات اليومية واللوازم المدرسية للمدارس المحلية والقرى المجاورة أكثر من 200 مرة، وقدمت العلاج الطبي لأكثر من 90 ألف عسكري ومدني محلي، وأجرت أكثر من 2500 عملية جراحية".
وختم: "ارسلت الصين مؤخرًا 65 جندياً إضافياً من قوات حفظ السلام لتلبية الاحتياجات العاجلة لإزالة الألغام والقيام بأعمال البناء الهندسية في
جنوب لبنان
. منذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قام جنود حفظ السلام الصينيون بتنظيف أكثر من 60 ألف متر مربع من المناطق الخطرة في منطقة المهمة، وأزالوا أكثر من 30 حاجزًا، وأصلحوا أكثر من 1600 متر من الطرقات، من أجل توفير الممرات الخضراء الآمنة أمام السكان المحليين للعودة إلى ديارهم. وقدمت قوات حفظ السلام الصينية العلاج الطبي لأكثر من 1000 شخص من السكان المحليين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتبرعت باللوازم التعليمية للمدارس المحلية، وأصلحت المرافق التعليمية، ونظمت دورات تدريبية في المهارات المهنية للشباب، مما أدى إلى تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة، وأظهر الممارسة العملية للالتزام الرسمي "بالوفاء بالمهمة بأمانة والحفاظ على السلام العالمي".
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