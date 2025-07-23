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لبنان

رئيس بلدية طرابلس شارك في لقاء بيئي موسّع بحث أزمة النفايات والحرائق بالمدينة

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:00
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شارك رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، في اجتماع عقد في مبنى محافظة الشمال، بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، بحث في إيجاد حلول مستدامة وعملية للأزمة البيئية المتفاقمة في المدينة.
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وعرض كريمة خلال اللقاء، واقع النفايات على حدود مدينة طرابلس وفي أحيائها الداخلية، مستعرضاً بالتفصيل التحديات التي تواجهها البلدية في ظل الضغوط المتزايدة وضعف الإمكانيات المالية واللوجستية، مؤكّدًا التزامه بالعمل الجاد والتنسيق المستمر مع اتحاد بلديات الفيحاء لإيجاد الحلول ومتابعتها بشكل فعّال.

أيضاً، استمع الحاضرون إلى الخطة الوطنية الشاملة التي تعمل عليها وزارة البيئة، والتي تهدف إلى تطوير إدارة النفايات على مستوى الشمال، وتشمل تحديث الاستراتيجية، وتفعيل الهيئة الوطنية المعنية، والعمل على تشريعات جديدة تُمكّن البلديات من تمويل هذا القطاع الحيوي.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مسألة الحرائق البيئية المتكررة في المدينة، حيث شدد الدكتور كريمة على خطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة، داعيًا إلى وضع آليات تنسيق فعّالة مع الجهات المعنية لمنع تكرارها والحد من آثارها.

وأكد رئيس بلدية طرابلس التزامه الكامل بالعمل الجاد والدؤوب مع جميع الشركاء والجهات المعنية من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تليق بمدينة طرابلس وأهلها، وقال: "نحن لا نبحث عن حلول مؤقتة، بل عن مسار عملي ومتكامل ينهض بالمدينة بيئيًا وخدميًا، ويضمن كرامة المواطن الطرابلسي في بيئة نظيفة وآمنة".
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