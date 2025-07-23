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لبنان

موجة حرّ تكتسح لبنان... كيف تحمون أطفالكم من تأثيرها؟  

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-07-2025 | 15:31
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يشهد لبنان حالياً موجة حرّ شديدة تؤثر بشكل خاص على الأطفال قبل الكبار، نظرًا لحساسية أجسامهم وضعف مناعتهم مقارنة بالبالغين. 
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فالحرارة المرتفعة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لدى الصغار إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة. ورغم ذلك، يجهل كثير من الأهالي الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها حماية أطفالهم خلال فصل الصيف. فما هي أبرز الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال في هذا المناخ الحار؟

الصحافي المتخصص في الشؤون البيئية مصطفى رعد يشرح عبر "لبنان 24" أن حماية الأطفال تبدأ بتجنّب التعرّض المباشر للشمس، عبر تحديد ساعات الخروج وتجنب الخروج في ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون الشمس في أقوى حالاتها. وإذا كان من الضروري الخروج، ينصح بالبقاء في أماكن مظللة أو مكيفة.

كما نصح بارتداء الملابس المناسبة، مثل الملابس الخفيفة والفضفاضة المصنوعة من الأقمشة الطبيعية كالقطن، لتوفير تهوية جيدة للجسم.
 
ويجب ارتداء قبعة واسعة لحماية الرأس من الشمس، بالإضافة إلى نظارات شمسية لحماية العينين من الأشعة الضارة.

وأشار أيضًا إلى أهمية شرب الأطفال الماء بشكل مستمر حتى ولو لم يشعروا بالعطش، مؤكدًا أن توفر المياه الباردة في متناول يدهم يساعد في تفادي الجفاف.

كما رأى أن عصائر الفواكه الطبيعية مع الليمون يمكن أن تكون بدائل ممتازة للحفاظ على الترطيب.

وأكد ضرورة بقاء الأطفال في أماكن مكيفة أو مظللة لتقليل تعرضهم للحرارة. وفي حال عدم توفر مكيف هواء، يمكن استخدام المراوح والتهوية الجيدة داخل المنازل.

وشدد رعد على أنه إذا لوحظت على الطفل علامات ضربة الشمس مثل الدوار، الصداع، الغثيان، أو القيء، يجب نقله فورًا إلى مكان بارد وتقديم الماء البارد له.

كما أوضح أنه من الضروري تبريد الجسم عن طريق رش الماء البارد على البشرة أو استخدام كمادات باردة على الرأس والرقبة.

وأخيرًا، نصح باستخدام واقي شمس مع عامل حماية (SPF 30 أو أكثر) على الجلد المكشوف لحماية الأطفال من الأشعة الضارة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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