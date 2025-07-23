بالصورة.. السفير الفرنسي يزور الجنوب

زار سفير في بلدية صور على رأس وفد، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية ونائب الرئيس وعدد من أعضاء البلدية.

Advertisement



وتأتي الزيارة ضمن اطار التنمية والإطلاع على احتياجات المدينة وبخاصة في موضوع .

وتخلل الزيارة جولة على السوق القديم والحارات حيث اطلع على مشروع الارث الثقافي وما انجزته .

وشكر دبوق للسفير الفرنسي والوفد المرافق زيارتهم واهتمامهم الدائم في مدينة صور، "وما قدموه من مشاريع إنمائية وما سيتم تقديمه مستقبلًا".