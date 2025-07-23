زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت

اختتم الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، مساء الأربعاء، زيارته إلى بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين.

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وفي حديث مع مجموعةٍ من الإعلاميين، شدد براك على ثوابت بلاده حيال ملف سلاح " "، مؤكداً أن نزع هذا السلاح هو "مسؤولية التي يجب أن تطبق القانون".





وحذّر من أن "استمرار الوضع الحالي سيعني تكرار في الجنوب والطائرات المسيّرة فوق بيروت"، لافتاً إلى أن "الوقت ليس مفتوحاً، وأن ، لا ، هي من يحدد المهلة".





كذلك، أشار براك إلى أنه لمس لدى البعض استعداداً للتطبيع مع إسرائيل، رغم أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال رافضاً.





وذكر براك أنَّ لا أطماع إسرائيلية في ، داعياً الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القوانين"، وأضاف: "لبنان أمام فرصة، والمجتمع الدولي، بما فيه وفرنسا، مستعد لدعم لبنان شرط التزامه بالإصلاحات".



مع هذا، تحدث براك عن وجود "فرصة لعقد صفقة شاملة في المنطقة" تتأثر بالمسارات والأميركية.

وقال: "بالمناسبة، ذهبتُ إلى مزارع . بصراحة، ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي. وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق. على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. ما زلتُ لا أفهمه تماماً، إنه أمرٌ يتعلق بالحدود. أقول: رائع، لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها. الأمر يتعلق بالأرض. هذه أرضٌ لا قيمة لها".







كذلك، تطرق إلى العلاقة مع ، مؤكداً أن التوافق بين بيروت ودمشق ضروري، وأضاف: "لبنان سيكون من أكبر المستفيدين من أي إعادة إعمار محتملة في سوريا بتمويل خليجي".