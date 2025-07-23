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لبنان

زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت

Lebanon 24
23-07-2025 | 16:41
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اختتم الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، مساء الأربعاء، زيارته إلى بيروت بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين.
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وفي حديث مع مجموعةٍ من الإعلاميين، شدد براك على ثوابت بلاده حيال ملف سلاح "حزب الله"، مؤكداً أن نزع هذا السلاح هو "مسؤولية الحكومة اللبنانية التي يجب أن تطبق القانون".
 

وحذّر من أن "استمرار الوضع الحالي سيعني تكرار الغارات في الجنوب والطائرات المسيّرة فوق بيروت"، لافتاً إلى أن "الوقت ليس مفتوحاً، وأن إسرائيل، لا الولايات المتحدة، هي من يحدد المهلة".

 
كذلك، أشار براك إلى أنه لمس لدى البعض استعداداً للتطبيع مع إسرائيل، رغم أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال رافضاً.

 
وذكر براك أنَّ لا أطماع إسرائيلية في لبنان، داعياً الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القوانين"، وأضاف: "لبنان أمام فرصة، والمجتمع الدولي، بما فيه الخليج وفرنسا، مستعد لدعم لبنان شرط التزامه بالإصلاحات".

مع هذا، تحدث براك عن وجود "فرصة لعقد صفقة شاملة في المنطقة" تتأثر بالمسارات الإيرانية والأميركية.
 
وقال: "بالمناسبة، ذهبتُ إلى مزارع شبعا. بصراحة، ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي. وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق. على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. ما زلتُ لا أفهمه تماماً، إنه أمرٌ يتعلق بالحدود. أقول: رائع، لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها. الأمر يتعلق بالأرض. هذه أرضٌ لا قيمة لها".

 

كذلك، تطرق إلى العلاقة مع سوريا، مؤكداً أن التوافق بين بيروت ودمشق ضروري، وأضاف: "لبنان سيكون من أكبر المستفيدين من أي إعادة إعمار محتملة في سوريا بتمويل خليجي".
 
 
 
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