28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زار مزارع شبعا.. آخر تصريح لبرّاك قبيل مغادرته بيروت
Lebanon 24
23-07-2025
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، مساء الأربعاء، زيارته إلى
بيروت
بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين.
Advertisement
وفي حديث مع مجموعةٍ من الإعلاميين، شدد براك على ثوابت بلاده حيال ملف سلاح "
حزب الله
"، مؤكداً أن نزع هذا السلاح هو "مسؤولية
الحكومة اللبنانية
التي يجب أن تطبق القانون".
وحذّر من أن "استمرار الوضع الحالي سيعني تكرار
الغارات
في الجنوب والطائرات المسيّرة فوق بيروت"، لافتاً إلى أن "الوقت ليس مفتوحاً، وأن
إسرائيل
، لا
الولايات المتحدة
، هي من يحدد المهلة".
كذلك، أشار براك إلى أنه لمس لدى البعض استعداداً للتطبيع مع إسرائيل، رغم أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال رافضاً.
وذكر براك أنَّ لا أطماع إسرائيلية في
لبنان
، داعياً الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القوانين"، وأضاف: "لبنان أمام فرصة، والمجتمع الدولي، بما فيه
الخليج
وفرنسا، مستعد لدعم لبنان شرط التزامه بالإصلاحات".
مع هذا، تحدث براك عن وجود "فرصة لعقد صفقة شاملة في المنطقة" تتأثر بالمسارات
الإيرانية
والأميركية.
وقال: "بالمناسبة، ذهبتُ إلى مزارع
شبعا
. بصراحة، ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي. وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق. على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. ما زلتُ لا أفهمه تماماً، إنه أمرٌ يتعلق بالحدود. أقول: رائع، لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها. الأمر يتعلق بالأرض. هذه أرضٌ لا قيمة لها".
كذلك، تطرق إلى العلاقة مع
سوريا
، مؤكداً أن التوافق بين بيروت ودمشق ضروري، وأضاف: "لبنان سيكون من أكبر المستفيدين من أي إعادة إعمار محتملة في سوريا بتمويل خليجي".
مواضيع ذات صلة
الشرع لدريان: حسم ملكية مزارع شبعا بعد تحريرها
Lebanon 24
الشرع لدريان: حسم ملكية مزارع شبعا بعد تحريرها
24/07/2025 00:41:53
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية
Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية
24/07/2025 00:41:53
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
Lebanon 24
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
24/07/2025 00:41:53
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بشأن "مزارع شبعا" وحديث عن ضغوط على سوريا
Lebanon 24
سجال بشأن "مزارع شبعا" وحديث عن ضغوط على سوريا
24/07/2025 00:41:53
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
Lebanon 24
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
17:34 | 2025-07-23
23/07/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
Lebanon 24
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
16:56 | 2025-07-23
23/07/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
Lebanon 24
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
16:31 | 2025-07-23
23/07/2025 04:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
Lebanon 24
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
16:20 | 2025-07-23
23/07/2025 04:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. السفير الفرنسي يزور الجنوب
Lebanon 24
بالصورة.. السفير الفرنسي يزور الجنوب
16:04 | 2025-07-23
23/07/2025 04:04:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:34 | 2025-07-23
الوزير عبد الله بو حبيب في ذمّة الله
16:56 | 2025-07-23
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
16:31 | 2025-07-23
في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"
16:20 | 2025-07-23
وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان
16:04 | 2025-07-23
بالصورة.. السفير الفرنسي يزور الجنوب
15:52 | 2025-07-23
الحلبي لطلاب جامعة القدّيس يوسف: إبنوا شبكة حوار تُعيد للبنان بعضاً من أمله
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
24/07/2025 00:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24