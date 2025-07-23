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لبنان
خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن
Lebanon 24
23-07-2025
|
16:56
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وقّعت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، ونظيرتها
الأردنية
، وفاء بني مصطفى،
مذكرة تفاهم
لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، خلال لقاء رسمي في عمّان، حضره
القائم بأعمال
السفارة اللبنانية
في الأردن
جورج
فاضل، وعدد من كبار مسؤولي الوزارتين.
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وأكدت السيد أنّ "هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين
لبنان
والأردن، ويشكّل فرصة مهمّة لتبادل التجارب في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الخدمات، وبخاصة للفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأشخاص ذوي إعاقة، وكبار السن، والأحداث".
وشددت على أن "المذكرة تنسجم مع رؤية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الهادفة إلى التحوّل نحو وزارة تنمية اجتماعية، تعتمد نهجًا حقوقيًا يركّز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحديث البنية المؤسسية، وتوسيع نطاق الخدمات النوعية ضمن شبكة مراكز التنمية في مختلف المناطق
اللبنانية
".
بدورها، أكدت
الوزيرة
بني مصطفى من جهتها، أن المذكرة "تعكس
التزام
البلدين بتعزيز التعاون العربي في مجال الحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى "أهمية الاستثمار في هذا المجال كرافعة للعدالة الاجتماعية ومحفّز للنمو الاقتصادي".
واختتمت الوزيرة السيد بالإشارة إلى "تطلع لبنان لتوسيع هذا النوع من الشراكات خلال
القمة العربية
الثانية للتنمية الاجتماعية في
الدوحة
"، معتبرة أن "تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية هو مسار أساسي نحو حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية".
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