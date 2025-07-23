خلال لقاء رسميّ.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون في لبنان والأردن

وقّعت وزيرة حنين السيد، ونظيرتها ، وفاء بني مصطفى، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، خلال لقاء رسمي في عمّان، حضره فاضل، وعدد من كبار مسؤولي الوزارتين.

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وأكدت السيد أنّ "هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين والأردن، ويشكّل فرصة مهمّة لتبادل التجارب في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الخدمات، وبخاصة للفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأشخاص ذوي إعاقة، وكبار السن، والأحداث". وأكدت السيد أنّ "هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين والأردن، ويشكّل فرصة مهمّة لتبادل التجارب في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الخدمات، وبخاصة للفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأشخاص ذوي إعاقة، وكبار السن، والأحداث".

وشددت على أن "المذكرة تنسجم مع رؤية الهادفة إلى التحوّل نحو وزارة تنمية اجتماعية، تعتمد نهجًا حقوقيًا يركّز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحديث البنية المؤسسية، وتوسيع نطاق الخدمات النوعية ضمن شبكة مراكز التنمية في مختلف المناطق ".

بدورها، أكدت بني مصطفى من جهتها، أن المذكرة "تعكس البلدين بتعزيز التعاون العربي في مجال الحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى "أهمية الاستثمار في هذا المجال كرافعة للعدالة الاجتماعية ومحفّز للنمو الاقتصادي".

واختتمت الوزيرة السيد بالإشارة إلى "تطلع لبنان لتوسيع هذا النوع من الشراكات خلال الثانية للتنمية الاجتماعية في "، معتبرة أن "تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية هو مسار أساسي نحو حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية".