بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.. وماكرون سيبلغ سلام: نزع السلاح مطلب فرنسي ايضا

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أنهى رئيس الجمهورية جوزف عون زيارته الرسمية للبحرين بعد محادثاته أمس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي أعلن خلال اللقاء قراره بإقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في "متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".وصدر عن القمّة البحرينيّة - اللبنانيّة بيان مشترك، أكّد ضرورة "تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار". وأشار إلى أن "البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة واستقراره ووحدته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشيد بجهود والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي".حكوميا، تتّسم الزيارة الأولى الرسمية للرئيس نواف سلام اليوم بأهمية خاصة نظراً إلى دقة الملفات التي ستطرح في محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيستقبله ظهراً في قصر الاليزيه.وأفادت مراسلة "النهار" في ، أن ماكرون سيكون صريحاً مع ضيفه اللبناني لجهة مطالبته بالإسراع بالإصلاحات المصرفية تحديداً، إذ تعتبر باريس أن هناك تباطؤاً على صعيد الإصلاح المصرفي. وسيبلغ الرئيس ماكرون رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان وإعادة إعماره إذا لم يتم التقدم في هذا الموضوع لأن مطالب بحل المشكلة المصرفية في لبنان لكن حتى الآن لم يحدث شيء. أما بالنسبة إلى نشر في الجنوب حسب ما تم الاتفاق عليه لوقف اطلاق النار، فالجيش أنجز الكثير في نظر باريس، لكن ماكرون سيبلغ سلام أن موضوع نزع سلاح " " هو أيضاً مطلب فرنسي، علماً أن هناك تفهماً لمصاعب هذه المهمة في ، لكن القلق القائم هو من أن تعترض الأميركية على التصويت على قرار بقاء اليونيفيل بضغط من .ويتزامن ذلك مع إعلان إطلاق مشروع جديد بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني في قيادة جهود التعافي، وتعزيز الأمن، ومساعدة المجتمعات المحلية في على إعادة البناء. وسيُنفَّذ هذا المشروع من قبل برنامج الإنمائي UNDP.