اطلاق نار في طرابلس ليلاً.. اليكم ما جرى

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تعرّض المدعوان “ع.ح” و “م.أ” لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلّان دراجة نارية، وذلك خلال محاولة سرقة وقعت على بولفار بالقرب من قبل أن يفرّ مطلقا النار إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وتعمل مخابرات الجيش على تعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم