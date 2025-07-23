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لبنان
اطلاق نار في طرابلس ليلاً.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
23-07-2025
|
23:49
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تعرّض المدعوان “ع.ح” و “م.أ” لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلّان دراجة نارية، وذلك خلال محاولة سرقة وقعت على بولفار
طرابلس
بالقرب من
بنك عودة
قبل أن يفرّ مطلقا النار إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وتعمل مخابرات الجيش على تعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم
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