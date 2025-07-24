Advertisement

لبنان

لا ثقة بالتطمينات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1395811-638889416762202387.jpg
Doc-P-1395811-638889416762202387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم التطمينات التي حملها المبعوث الأميركي توم براك، وعبّر عنها في لقاءاته وتصريحاته، بأن لا حرب اسرائيلية على لبنان، إلا أن "حزب الله" يتصرّف على أساس أن الحرب واقعة لا محالة.
Advertisement
مصادر مطلعة تشير إلى أن الحزب لا يعوّل كثيرًا على التصريحات الدبلوماسية، بل يُكثف استعداداته ميدانيًا ولوجستيًا بشكل غير مسبوق منذ الحرب الاخيرة في ايلول.
وتشمل هذه الاستعدادات عمليات إخلاء مدروسة لعناصره من مناطق حساسة، وزيادة وتيرة الحذر الأمني، وتجهيزات احتياطية في البنية التحتية. هذا الحذر الميداني لا يعكس فقط التخوف من توسع العدوان، بل يعبّر عن اقتناع داخلي بأن المواجهة الشاملة واردة".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
lebanon 24
24/07/2025 13:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك يوسّع المقاربة اللبنانية :لا ضمانات ولا تطمينات
lebanon 24
24/07/2025 13:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب
lebanon 24
24/07/2025 13:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية للعربية: حماس تنتظر تطمينات حول بندي المساعدات والانسحاب الإسرائيلي
lebanon 24
24/07/2025 13:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2025-07-24
06:18 | 2025-07-24
06:13 | 2025-07-24
06:12 | 2025-07-24
06:04 | 2025-07-24
06:03 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24