لا ثقة بالتطمينات

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رغم التطمينات التي حملها المبعوث الأميركي ، وعبّر عنها في لقاءاته وتصريحاته، بأن لا حرب اسرائيلية على ، إلا أن " " يتصرّف على أساس أن الحرب واقعة لا محالة.مصادر مطلعة تشير إلى أن الحزب لا يعوّل كثيرًا على التصريحات الدبلوماسية، بل يُكثف استعداداته ميدانيًا ولوجستيًا بشكل غير مسبوق منذ الحرب الاخيرة في ايلول.وتشمل هذه الاستعدادات عمليات إخلاء مدروسة لعناصره من مناطق حساسة، وزيادة وتيرة الحذر الأمني، وتجهيزات احتياطية في البنية التحتية. هذا الحذر الميداني لا يعكس فقط التخوف من توسع العدوان، بل يعبّر عن اقتناع داخلي بأن المواجهة الشاملة واردة".