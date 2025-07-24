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لبنان
"تغيير الوجوه" مطروح جديا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-07-2025
|
01:30
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يُجري "
الثنائي
الشيعي
"، اي "
حركة أمل
" و"
حزب الله
" مراجعة داخلية جدية تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة، وسط توجه جدي لاستبدال عدد من الوجوه النيابية الحالية.
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وتأتي هذه الخطوة المحتملة في سياق السعي إلى مواكبة المتغيرات التي تمرّ بها الطائفة
الشيعية
، والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة، خصوصًا في ظل الضغوط والانتقادات المتزايدة في بعض البيئات.
وتشير المعلومات إلى "أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، لكنه مطروح بقوة كخيار جدي، خصوصًا في ظل مطالبات شعبية واضحة بتجديد الوجوه وضخّ دم جديد يعكس تطلعات الناس ويحاكي المرحلة المقبلة بتوازن ومسؤولية".
المصدر:
لبنان 24
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