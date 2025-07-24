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لبنان

بعد الاعتداءات الاخيرة على الافران والمطاحن.. بيان من وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
24-07-2025 | 01:18
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دانت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل قوي الاعتداءات الأخيرة  على بعض الافران والمطاحن، معتبرة ان هذا القطاع محوري ومرتبط عضويا بالأمن الغذائي للمواطن. 
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بناءًا على ذلك، اتصل الوزير بساط بأصحاب المؤسسات المتضررة مستنكرًا هذه الاعتداءات ومعبراً عن تضامنه الكامل.  
كما وجه كتاباً الى وزاراتي الدفاع والداخلية متمنياً التشدد بتأمين الحماية لهذه المؤسسات التي تعنى بتأمين الخبز والرغيف كي لا تتكرر هذه الأفعال الإجرامية وإحالة كل من تربطه صلة بهدة الأعمال المشينة إلى القضاء المختص. 
وأكدت الوزارة أنها ستستمر بإسناد الافران والمطاحن لتأمين أمنها وسلامة عامليها.
 
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