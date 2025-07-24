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لبنان

في بلدة جنوبية... إشكال وتضارب بين لبنانيين وسوريين

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:02
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حصل إشكال تخلله تضارب في بلدة كفررمان، بين عدد من أهالي البلدة ونازحين سوريين، على اثر مهاجمة نازح منزل مواطن في البلدة.
 
وحضرت القوى الأمنية وفضّت الإشكال وأوقفت سوريين لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.
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