في بلدة جنوبية... إشكال وتضارب بين لبنانيين وسوريين

حصل إشكال تخلله تضارب في بلدة كفررمان، بين عدد من أهالي البلدة ونازحين سوريين، على اثر مهاجمة نازح منزل مواطن في البلدة.

وحضرت القوى الأمنية وفضّت الإشكال وأوقفت سوريين لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.