كورونا تنتشر مجدداً.. لا داعي للقلق

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ارتفعت في الاونة الاخيرة اعداد اللبنانيين المصابين بفيروس ، حيث باتت بعض المستشفيات تعج بالمرضى، الذين يعانون من اعراض القوية.مصدر طبي أكد عبر " " ان ارتفاع الاعداد لا يدعو للقلق، خصوصاً وان العالم بات اليوم متعايشاً مع هذا الفيروس الذي لن يختفي، واصفاً وضع الحالات الموجودة اليوم في المستشفيات بالمستقر خصوصاً وان العلاجات متوافرة.