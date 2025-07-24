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لبنان

كورونا تنتشر مجدداً.. لا داعي للقلق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2025 | 02:15
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ارتفعت في الاونة الاخيرة اعداد اللبنانيين المصابين بفيروس كورونا، حيث باتت بعض المستشفيات تعج بالمرضى، الذين يعانون من اعراض الفيروس القوية.
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مصدر طبي أكد عبر "لبنان 24" ان ارتفاع الاعداد لا يدعو للقلق، خصوصاً وان العالم بات اليوم متعايشاً مع هذا الفيروس الذي لن يختفي، واصفاً وضع الحالات الموجودة اليوم في المستشفيات بالمستقر خصوصاً وان العلاجات متوافرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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