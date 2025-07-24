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لبنان
أمن الدولة تُوقف مهرّب أشخاص ومحروقات إلى سوريا
Lebanon 24
24-07-2025
|
02:19
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أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه ومتابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة الأنشطة غير الشرعية عبر الحدود، أوقفت دورية من
مديرية الشمال
الإقليمية – مكتب
أميون
، السوري (ع. ر.) لقيامه بتهريب أشخاص من الجنسية
السورية
إلى منطقة
وادي خالد
، بهدف إدخالهم خلسة إلى
سوريا
.
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كما أظهرت التحقيقات تورّطه في تهريب كميات من المحروقات والغاز.
أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
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