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لبنان

أمن الدولة تُوقف مهرّب أشخاص ومحروقات إلى سوريا

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:19
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة الأنشطة غير الشرعية عبر الحدود، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب أميون، السوري (ع. ر.) لقيامه بتهريب أشخاص من الجنسية السورية إلى منطقة وادي خالد، بهدف إدخالهم خلسة إلى سوريا.
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كما أظهرت التحقيقات تورّطه في تهريب كميات من المحروقات والغاز. 
أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
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