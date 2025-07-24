أمن الدولة تُوقف مهرّب أشخاص ومحروقات إلى سوريا

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أعلنت أنه ومتابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة الأنشطة غير الشرعية عبر الحدود، أوقفت دورية من الإقليمية – مكتب ، السوري (ع. ر.) لقيامه بتهريب أشخاص من الجنسية إلى منطقة ، بهدف إدخالهم خلسة إلى .كما أظهرت التحقيقات تورّطه في تهريب كميات من المحروقات والغاز.أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة المختص.