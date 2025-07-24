حملة أمنية شمال لبنان.. وتوقيفات بالجملة

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نفذت مخابرات الجيش فجر اليوم حملة أمنية واسعة في مناطق شكا، ، وأنفه استهدفت تجمعات للنازحين السوريين، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص من التابعية لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية قانونية. كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية غير القانونية التي كانت بحوزة بعض الموقوفين.وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة التي تنفّذها الأجهزة العسكرية لملاحقة المخالفين وتعزيز الاستقرار في المناطق ، خصوصاً في ظل ازدياد الشكاوى حول المخالفات الأمنية المرتكبة من بعض الأفراد داخل هذه التجمعات.