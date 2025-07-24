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لبنان

حملة أمنية شمال لبنان.. وتوقيفات بالجملة

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:21
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نفذت مخابرات الجيش فجر اليوم حملة أمنية واسعة في مناطق شكا، الهري، وأنفه شمال لبنان استهدفت تجمعات للنازحين السوريين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص من التابعية السورية لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية قانونية. كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية غير القانونية التي كانت بحوزة بعض الموقوفين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة التي تنفّذها الأجهزة العسكرية لملاحقة المخالفين وتعزيز الاستقرار في المناطق اللبنانية، خصوصاً في ظل ازدياد الشكاوى حول المخالفات الأمنية المرتكبة من بعض الأفراد داخل هذه التجمعات.
 
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