وفد بلدية زغرتا - اهدن عرض مع رسامني شؤونا إنمائية

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أعلنت بلدية - اهدن في بيان أن وفدًا منها برئاسة رئيس المجلس البلدي يرافقه ريمون دحدح التقى وزير الاشغال العامة والنقل وكان عرض لمشاريع حيوية تخص المنطقة.أشاد بانفتاح الوزير رسامني على البلديات كافة والوقت الذي يخصصه لكل منها لمناقشة حاجاتها ومشاريعها ومتطلباتها، ونوه بـ "إصغائه باهتمام كبير لمشروع الطريق الضيقة والوحيدة ( لا يتعدى عرضها الخمسة أمتار ) التي تربط بقوفا بإهدن وتأكيد تأهيل طريق بديلة تربط بقوفا باهدن".ونقل الوفد إلى الوزير رسامني مشروع إنشاء جسر عند مستديرة العقبة لتسهيل حركة المرور بين العقبة والقضاء في زغرتا ، لافتاً الى أنه "سينظر في حجم كلفته". وكان عرض مشروع استكمال الطريق القائم في محلة العبي - زغرتا قرب مار يوسف لتمكين الاهالي من ولوجه بعد تعبيده .وتطرق الاجتماع الى التذكير بمشاريع تعبيد طرق داخلية في اهدن كان سعى الى تنفيذها في وقت سابق ، وتم الطلب بالإسراع في تنفيذها.