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لبنان

المفتي دريان من بعبدا: اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:35
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وبعد انتهاء اللقاء، قال المفتي دريان: "اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة". 
 
وأضاف: "تبادلنا مع الرئيس عون وجهات النظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية لبنان وكان هناك توافق تام في الرؤية".
 
وتابع قائلاً: "الرئيس عون أكد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم وإصراره على المضي به قدماً وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان".
 
وأضاف: "القرار 1701 نُفّذ فقط من الجانب اللبناني واتفاق وقف اطلاق النار التزم به لبنان فيما خرقته إسرائيل بشكل مستمرّ".
 
وقال: "لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون".
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