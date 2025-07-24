المفتي دريان من بعبدا: اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ

استقبل رئيس الجمهورية في في مفتي الشيخ .

Advertisement

وبعد انتهاء اللقاء، قال المفتي : "اللقاء مع مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة".

وأضاف: "تبادلنا مع الرئيس عون وجهات النظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية وكان هناك توافق تام في الرؤية".

وتابع قائلاً: "الرئيس عون أكد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم وإصراره على المضي به قدماً وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان".

وأضاف: "القرار 1701 نُفّذ فقط من الجانب اللبناني واتفاق وقف اطلاق النار التزم به لبنان فيما خرقته بشكل مستمرّ".

وقال: "لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون".