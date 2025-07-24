31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان من بعبدا: اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ
Lebanon 24
24-07-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
القصر الجمهوري
في
بعبدا
مفتي
الجمهورية اللبنانية
الشيخ
عبد اللطيف دريان
.
Advertisement
وبعد انتهاء اللقاء، قال المفتي
دريان
: "اللقاء مع
الرئيس عون
مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة".
وأضاف: "تبادلنا مع الرئيس عون وجهات النظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية
لبنان
وكان هناك توافق تام في الرؤية".
وتابع قائلاً: "الرئيس عون أكد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم وإصراره على المضي به قدماً وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان".
وأضاف: "القرار 1701 نُفّذ فقط من الجانب اللبناني واتفاق وقف اطلاق النار التزم به لبنان فيما خرقته
إسرائيل
بشكل مستمرّ".
وقال: "لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون".
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان من بعبدا: اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة
Lebanon 24
المفتي دريان من بعبدا: اللقاء مع الرئيس عون مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة
24/07/2025 13:46:02
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
24/07/2025 13:46:02
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا بعد لقائه المفتي دريان: لحل جذري لملف الموقوفين
Lebanon 24
صليبا بعد لقائه المفتي دريان: لحل جذري لملف الموقوفين
24/07/2025 13:46:02
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع بين المفتي دريان والوفد المرافق مع الرئيس السوري أحمد الشرع والذي دام حوالي الساعة
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع بين المفتي دريان والوفد المرافق مع الرئيس السوري أحمد الشرع والذي دام حوالي الساعة
24/07/2025 13:46:02
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا
Lebanon 24
بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا
06:35 | 2025-07-24
24/07/2025 06:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
Lebanon 24
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
06:18 | 2025-07-24
24/07/2025 06:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:13 | 2025-07-24
24/07/2025 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة نشاطات لوزير الزراعة... هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
سلسلة نشاطات لوزير الزراعة... هذا ما تم بحثه
06:12 | 2025-07-24
24/07/2025 06:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب
Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب
06:04 | 2025-07-24
24/07/2025 06:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:35 | 2025-07-24
بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا
06:18 | 2025-07-24
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
06:13 | 2025-07-24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:12 | 2025-07-24
سلسلة نشاطات لوزير الزراعة... هذا ما تم بحثه
06:04 | 2025-07-24
الرئيس عون: لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب
06:03 | 2025-07-24
فيديو من الضاحية.. قفز من شرفة منزله هربًا من الجيش
فيديو
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 13:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24