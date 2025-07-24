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لبنان

إرتفاع ملحوظ في الحرارة... هكذا سيصبح الطقس بدءا من اليوم

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل وفوق الجبال،  وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة ورطبة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، وتكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي في زيادة الشعور بالحر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وارتفاعها في الداخل، بينما ترتفع على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية،  يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى رؤية سيئة .
الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.
السبت:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، مع  رياح ناشطة و نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.
الأحد:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل واستمرار تكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.
-الحرارة على الساحل من27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 32 درجة، في الداخل من 22 الى 38 درجة.                             
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر:  مائج الى هائج احيانا ارتفاع الموج من 0.5 الى 1.2 متر، حرارة سطح الماء:   29 درجة.
-الضغط الجوي:   754 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,44
-ساعة غروب الشمس: 19,44
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