بدء اجتماع مجلس الأمن الفرعي جنوباً برئاسة المحافظ ضو

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التأم قبل قليل اجتماع الفرعي في سرايا برئاسة محافظ الجنوب وحضور قادة ، العسكرية والقضائية على مستوى ، كما انضم للاجتماع رئيسي رئيس بلدية صيدا المهندس ، واتحاد بلديات صور ورئيس بلديتها المهندس حسن دوقوطاولة البحث ستدرس سلسلة من الاجراءات والتدابير لا سيما مع انطلاق الموسم السياحي في مدينة صيدا .