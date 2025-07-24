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لبنان

بدء اجتماع مجلس الأمن الفرعي جنوباً برئاسة المحافظ ضو

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:18
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التأم قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي  في سرايا صيدا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور قادة الأجهزة الأمنية ، العسكرية والقضائية على مستوى محافظة الجنوب ، كما انضم للاجتماع رئيسي اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، واتحاد بلديات صور ورئيس بلديتها المهندس حسن دوق 
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وطاولة البحث ستدرس سلسلة من الاجراءات والتدابير لا سيما مع انطلاق الموسم السياحي في مدينة صيدا .
 
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