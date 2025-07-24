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لبنان

حبشي: يجب عدم انتظار الموقف الأميركي لقول موقفنا بشأن سيادة لبنان

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:43
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أوضح النائب أنطوان حبشي، تعليقاً على لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، "أن الانتخابات النيابية ليست الهاجس الأساسي اليوم، فالمرحلة وجودية وقلق اللبنانيين الأساسي هو بشأن إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها".
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واشار حبشي في حديث إلى "صوت كل لبنان"،  إلى أنّ "ما يحصل في المنطقة يدل على فوضى عارمة ويجب أن ينأى لبنان عنها كما يدل على تغيّرات جذرية ويجب أن يواكبها لبنان بترسيخ استقراره من خلال وجود دولة لها سيادتها".

وعن حديث الموفد الأميركي توم براك بشأن سلاح "حزب الله"، رأى حبشي أن "براك يستطيع قول رسالته، ولكن موقف القوات واضح إذ يجب عدم انتظار الموقف الأميركي لقول موقفنا بشأن سيادة لبنان"، لافتاً إلى أنه "كان واضحاً في جلسة مساءلة الحكومة أن الغالبية الساحقة من الكتل النيابية تريد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وعن مساءلة وزراء "التيار الوطني الح"ر والأطراف غير الحزبية، استبعد حبشي أن "يكون هناك تصويب سياسي في هذه المسألة"، متطرقاً إلى "ملف الكازينو النائم في الأدراج"، مؤكداً "أهمية وجود قضاء فعلي. كما تحدث عن جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على "وجوب السير في التحقيق بالكامل".
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