جريمة تهز منطقة المعاملتين.. قتلوا الزوج وزوجته بهدف السرقة

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هزت جريمة مروعة منطقة المعاملتين – ، حيث أقدم مجهولون على قتل رجل وزوجته في العقد السابع من العمر، من عائلة تحومي، بعدما حاولوا سرقتهما، بحسب ما افادت مندوبة " ".واضافت المعلومات أنّ التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعلين، فيما يسود الحزن والغضب سكان المنطقة نتيجة هذه الجريمة البشعة.