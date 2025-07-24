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لبنان

جريمة تهز منطقة المعاملتين.. قتلوا الزوج وزوجته بهدف السرقة

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:49
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هزت جريمة مروعة منطقة المعاملتين – غزير، حيث أقدم مجهولون على قتل رجل وزوجته في العقد السابع من العمر، من عائلة تحومي، بعدما حاولوا سرقتهما، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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واضافت المعلومات أنّ التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعلين، فيما يسود الحزن والغضب سكان المنطقة نتيجة هذه الجريمة البشعة.
 
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