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لبنان

لحل الأزمة المتعلقة بمنع راغب علامة من الغناء في مصر.. الخولي اتصل بنقيب المهن الموسيقية المصرية

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:43
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أعلن  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي  أنه "في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة الأخيرة المتعلقة بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر"، اتصل مع  نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل تعزيزًا للعلاقات الفنية والتاريخية بين البلدين، وامتصاص أي توتر قد يطال أواصر التعاون الثقافي بين مصر ولبنان".
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وشدد الخولي على أن "الاتصال مع النقيب كامل ركز على العلاقات التاريخية بين نقابات  البلدين، وأهمية الحفاظ على الروابط الفنية ولا سيما أن دور راغب علامة كفنان عربي يُثرِي المشهد الثقافي المشترك وعلى ضرورة تجاوز الحادثة باعتبارها "غيمة صيف عابرة" لا تؤثر على متانة العلاقات".

وأشار النقيب كامل إلى أن "التحقيق مع الفنان يهدف إلى توضيح الوقائع"، معرباً عن تفاؤله "بحلٍّ يرضي جميع الأطراف، خاصة بعد اتصال علامة المباشر به الذي وصفه بالإيجابي والبناء". 

أضاف : "مصر ولبنان تربطهما دماء فنية واحدة. تدخلنا اليوم يأتي لتحويل الأزمة إلى فرصةٍ لتعزيز التعاون، وراغب علامة يمثل صوتاً عربياً يُحترم في كل الوطن العربي".  

واكد النقيب كامل أن "النقابة تحترم دور الفنانين العرب، وتسعى إلى تسويةٍ تحفظ حقوق المهنة وقيم المجتمع".   

وقال الخولي:" إن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يفخر بعلاقاته الممتازة مع معظم النقابات الفنية المصرية وعلى راسها الاتحاد العام للفنانين العرب عبر بروتوكولات موقعة  اساسها تمتين العلاقات الفنية والثقافية بين الشعبين".

ختم :"هذه الأزمة تعبر عن حساسية التوازن بين الحرية الفنية والضوابط المجتمعية، لكنها أيضاً تبرز دور الحوار المؤسسي في حل الخلافات الثقافي، بمباركةٍ من الجهات اللبنانية والمصرية، قد تسدل الستارة عن هذه الحادثة".
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