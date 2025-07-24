فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني وعدلت بعض مواده

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراح القانون إلى تنظيم الحمر اللبناني جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب وحضور النواب: .

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كما حضر عن القاضي ايمن احمد، رئيس اللبناني أنطوان زغبي ومدير الادارة القانونية في الصليب الأحمر .





وقال موسى بعد الجلسة :" اجتمعت المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم للصليب الأحمر اللبناني واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني حيث عدلت بعض المواد يستكمل العمل على مواد اخرى".