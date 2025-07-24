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لبنان

ملتقى التأثير المدني: عُتاةُ اللاَّدولة والمرحلة الكيانيَّة!

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:09
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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "عُتاةُ اللاَّدولة يستأسِدون في التِهام جُثَّة الدّستور. إغتالُوهُ وعلى روحِهِ اقترعوا. الإنتِظامُ العامّ السِّياديّ مُصَادَر. الإنتِظامُ العام الإصلاحيّ معزول. إضاعَةُ الفُرَصِ الإنقاذيَّة باتَ نهجًا من جينات المنظومة الشَّيطانيَّة".
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وقال الملتقى: "الإحتِكام إلى النِّظام البرلماني الدّيموقراطيّ، في تغيير موازين القِوى، يحتاجُ استراتيجيا جامِعَة للقوى السِّياديَّة-الإصلاحيَّة والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة. حذارِ التَّكتيك المُراهِق أو الاستئثاريّ".

وختم: "عُتَاةُ اللاَّدولة مرحليُّون. لن يَرحَمُهم التَّاريخ. الحقُّ سيُنصِفُ الدُّستور، والدَّولة، ولَو بَعدَ زمن. المرحلة كيانيَّة".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول أن: "يكفي تكتيك نفوذ وإلى استراتيجيا بناء دولة".
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