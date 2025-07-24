"مشروع سينمائي ضخم".. العبسي استقبل وفد فيلم "الفينيقيون"

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استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم في المقر البطريركي في الربوة وفدًا ضمّ الأب المخرج جوني سابا، المنتج المحلي لفيلم "الفينيقيون"، والمنتج التنفيذي العالمي الزغبي، والمسؤولة عن الإعلام والعلاقات العامة في الفيلم السيدة صعب.وتم خلال اللقاء عرض تفاصيل التحضيرات الجارية لتصوير الفيلم بالتعاون مع .وقال الأب سابا: "إن هذا المشروع السينمائي الضخم يُحضَّر له في هوليوود لتصوير أول فيلم درامي عن الحضارة الفينيقية، بأسلوب سينمائي عالمي، وتبلغ مدته ساعة ونصف، على غرار أفلام The Northman وTroy".وأوضح أن "المشروع، الذي كان من المقرر تنفيذه في أو ، سيُنجز بدلاً من ذلك في ، بفضل جهود المنتج أوسكار الزغبي، الذي أصرّ على أن يكون التصوير في وطنه الأم، انطلاقًا من ارتباطه العاطفي بلبنان ورغبته في دعم اقتصاده".واشار الى انه "ستتولى كتابة السيناريو مجموعة من كتّاب هوليوود وبريطانيا لضمان المستوى الفني العالي، فيما ستُنفذ باقي عمليات الإنتاج بدعم لبناني، من تقنيين وإقامة وضيافة، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال ضخّ ما يتراوح بين 30 و40 مليون دولار في السوق، علمًا أن الكلفة الإجمالية النهائية للفيلم تبلغ 71 مليون دولار".، شدد المنتج العالمي أوسكار الزغبي على أهمية هذا العمل من خلال خلق فرص عمل للشباب اللبناني، وقال: "إن الفيلم سيكون فرصة لأخذ لبنان إلى هوليوود، واستقطاب صناعة السينما العالمية إلى لبنان، وفتح أبواب جديدة أمام الشباب اللبناني في قطاع صناعة السينما".وهنأ البطريرك الفريق مباركاً انطلاق تصويره في لبنان.