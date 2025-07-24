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لبنان
"مشروع سينمائي ضخم".. العبسي استقبل وفد فيلم "الفينيقيون"
Lebanon 24
24-07-2025
|
05:11
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استقبل بطريرك
أنطاكية
وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك
يوسف العبسي
في المقر البطريركي في الربوة وفدًا ضمّ الأب المخرج جوني سابا، المنتج المحلي لفيلم "الفينيقيون"، والمنتج التنفيذي العالمي
أوسكار
الزغبي، والمسؤولة عن الإعلام والعلاقات العامة في الفيلم السيدة
لور سليمان
صعب.
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وتم خلال اللقاء عرض تفاصيل التحضيرات الجارية لتصوير الفيلم بالتعاون مع
هوليوود
.
وقال الأب سابا: "إن هذا المشروع السينمائي الضخم يُحضَّر له في هوليوود لتصوير أول فيلم درامي عن الحضارة الفينيقية، بأسلوب سينمائي عالمي، وتبلغ مدته ساعة ونصف، على غرار أفلام The Northman وTroy".
وأوضح أن "المشروع، الذي كان من المقرر تنفيذه في
قبرص
أو
مالطا
، سيُنجز بدلاً من ذلك في
لبنان
، بفضل جهود المنتج
اللبناني العالمي
أوسكار الزغبي، الذي أصرّ على أن يكون التصوير في وطنه الأم، انطلاقًا من ارتباطه العاطفي بلبنان ورغبته في دعم اقتصاده".
واشار الى انه "ستتولى كتابة السيناريو مجموعة من كتّاب هوليوود وبريطانيا لضمان المستوى الفني العالي، فيما ستُنفذ باقي عمليات الإنتاج بدعم لبناني، من تقنيين وإقامة وضيافة، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال ضخّ ما يتراوح بين 30 و40 مليون دولار في السوق، علمًا أن الكلفة الإجمالية النهائية للفيلم تبلغ 71 مليون دولار".
من جهته
، شدد المنتج العالمي أوسكار الزغبي على أهمية هذا العمل من خلال خلق فرص عمل للشباب اللبناني، وقال: "إن الفيلم سيكون فرصة لأخذ لبنان إلى هوليوود، واستقطاب صناعة السينما العالمية إلى لبنان، وفتح أبواب جديدة أمام الشباب اللبناني في قطاع صناعة السينما".
وهنأ البطريرك
العبسي
الفريق مباركاً انطلاق تصويره في لبنان.
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