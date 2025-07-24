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لبنان

أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:18
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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى "الاعتداء الآثم على السويداء ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة".
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وأشار أبي المنى في مؤتمر صحافي إلى أن "أهلنا في السويداء في حال لا يحسدون عليها وناشدنا المنظمات للإغاثة ونطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة".

ودعا لفك الحصار عن السويداء وإيصال المساعدات ولمحاسبة عادلة وحاسمة بحق كل من ارتكب المجازر، قائلاً: " نداؤنا موجه إلى الاخوة الدروز في لبنان والعالم للمشاركة بحملة التبرع".

وشدد أبي المنى على أن "لن نقبل بأي فتنة بين السنة والدروز أو بين الدروز والعشائر العربية".
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