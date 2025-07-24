أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة

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العقل لطائفة "الاعتداء الآثم على ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة".وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن "أهلنا في السويداء في حال لا يحسدون عليها وناشدنا المنظمات للإغاثة ونطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة".ودعا لفك الحصار عن السويداء وإيصال المساعدات ولمحاسبة عادلة وحاسمة بحق كل من ارتكب المجازر، قائلاً: " نداؤنا موجه إلى الاخوة في والعالم للمشاركة بحملة التبرع".وشدد أبي المنى على أن "لن نقبل بأي فتنة بين السنة والدروز أو بين الدروز والعشائر العربية".