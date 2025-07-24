دريان من بعبدا: التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضرورياً للحفاظ على استقرار المؤسسات

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شدد مفتي الجمهورية الشيخ ، على رأس وفد من مفتي المناطق ، من على" أن هو أسرة واحدة لا يفرّقها أحد، وهذه اللحظة تشكّل فرصة متجددة لتأكيد وحدتنا الوطنية، التي تبقى أقوى سلاح في مواجهة أطماع العدو ".واكد ان" هي من خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم أن لبنان التزم به بالكامل. وهذا الخرق يُشكّل انتهاكاً واضحاً يجب أن يُدان من الجميع".ورأى انه" آن الأوان أن يسود صوت الاعتدال، وأن نرفع جميعاً راية الحوار، بعيداً من الانقسام والتوترات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن".واشار الى اننا" جميعنا نلاحظ الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس في الداخل والخارج من أجل تثبيت حضور لبنان عربياً ودولياً، وتأكيد موقعه على الخارطة الديبلوماسية".واعتبر المفتي ان" التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضرورياً للحفاظ على استقرار المؤسسات وتفعيل العمل المشترك".