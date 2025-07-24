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لبنان

دريان من بعبدا: التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضرورياً للحفاظ على استقرار المؤسسات

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:21
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شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على رأس وفد من مفتي المناطق اللبنانية، من قصر بعبدا على" أن لبنان هو أسرة واحدة لا يفرّقها أحد، وهذه اللحظة تشكّل فرصة متجددة لتأكيد وحدتنا الوطنية، التي تبقى أقوى سلاح في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي".
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واكد ان" إسرائيل هي من خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم أن لبنان التزم به بالكامل. وهذا الخرق يُشكّل انتهاكاً واضحاً يجب أن يُدان من الجميع".

ورأى انه" آن الأوان أن يسود صوت الاعتدال، وأن نرفع جميعاً راية الحوار، بعيداً من الانقسام والتوترات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن".

 واشار الى اننا" جميعنا نلاحظ الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس في الداخل والخارج من أجل تثبيت حضور لبنان عربياً ودولياً، وتأكيد موقعه على الخارطة الديبلوماسية".

واعتبر المفتي دريان ان" التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضرورياً للحفاظ على استقرار المؤسسات وتفعيل العمل المشترك".
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